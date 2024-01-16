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После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода, в результате которого больше десятка жителей города обварили ноги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело
© ТАСС

Дело завели по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Авария по улице Студеная произошла утром 16 января. По некоторым данным, пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы с ожогами ног и рук первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. После случившегося без тепла осталось 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек.

Ранее в Орле из-за коммунальной аварии кипятком затопило учебный класс. Во время урока из розеток и ламп неожиданно полилась вода, а кабинет заволокло паром.

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