После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода, в результате которого больше десятка жителей города обварили ноги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Авария по улице Студеная произошла утром 16 января. По некоторым данным, пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы с ожогами ног и рук первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. После случившегося без тепла осталось 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек.