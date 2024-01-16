В Уфе подростка обвинили в похищении 16-летнего знакомого из-за конфликта

"Потерпевший взамен на свободу предложил передать ему денежные средства в сумме 22 тыс. рублей, о чем сообщил своей тете, которая обратилась в правоохранительные органы. При передаче денежных средств обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. В последующем он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном", - добавили в пресс-службе.