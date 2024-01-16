Суд оставил в СИЗО обвиняемую в мошенничестве блогера Федякину

Московский городской суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда о продлении ареста блогеру Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 16 января.

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Таким образом, апелляция стороны защиты отклонена.

Федякину задержали по подозрению в мошенничестве в сентябре 2023 года. По версии следствия, клиент предоставил блогеру 6,7 миллиона рублей для инвестиций в криптовалюту, однако женщина оставила деньги себе.