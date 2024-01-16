$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Суд оставил в СИЗО обвиняемую в мошенничестве блогера Федякину

Московский городской суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда о продлении ареста блогеру Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 16 января.

Суд оставил в СИЗО обвиняемую в мошенничестве блогера Федякину
© Вечерняя Москва

Таким образом, апелляция стороны защиты отклонена.

Федякину задержали по подозрению в мошенничестве в сентябре 2023 года. По версии следствия, клиент предоставил блогеру 6,7 миллиона рублей для инвестиций в криптовалюту, однако женщина оставила деньги себе.

27 декабря блогер родила малыша, который некоторое время оставался под присмотром врачей. 11 января мать и ребенок воссоединились в СИЗО.

Происшествия
Мосгорсуд