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В Якутске при вылете из аэропорта у самолета разрушилось шасси

В Якутии после взлета воздушного судна на взлетно-посадочной полосе обнаружили фрагменты шасси. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

У самолета авиакомпании «Якутия» во время взлета разрушилось шасси
© Газета.Ru

Детали нашли после того, как самолет компании «Якутия», следовавший из Якутска в Москву, поднялся в небо. По предварительной информации, при взлете у боинга произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси.

Самолет приземлился в аэропорту столицы без каких-либо проблем.

На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. Специалисты проверят, исполняли ли перевозчики законодательство о безопасности полетов. При необходимости будут приняты меры.

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