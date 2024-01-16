Суд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор"

Мосгорсуд признал законной приостановку на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работы клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Lenta.ru

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба «Мутабор» с учетом дополнений и оставил постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 10 января 2024 года без изменения, апелляционную жалобу ООО «Арт-центр» — без удовлетворения», — сказал представитель суда. BFM.RU