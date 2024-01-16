Рабочего сцены Большого театра придавило декорацией во время оперы
Декорация обрушилась на рабочего сцены Большого театра во время оперы Вагнера «Лоэнгрин». Об этом стало известно во вторник, 16 января.
По информации источника «Вечерней Москвы», пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Telegram-канал Mash уточняет, что конструкцию на оператора сцены уронил его коллега. В данный момент проводится внутренняя проверка на предмет нарушения правил техники безопасности.
Похожий инцидент произошел на строительном объекте в районе Аэропорт. Во время проведения работ одна из подъемных строп сорвалась, в результате чего на рабочего упал металлический шпунт. От полученных травм пострадавший скончался на месте.