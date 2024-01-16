Рабочего сцены Большого театра придавило декорацией во время оперы

Декорация обрушилась на рабочего сцены Большого театра во время оперы Вагнера «Лоэнгрин». Об этом стало известно во вторник, 16 января.

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По информации источника «Вечерней Москвы», пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Telegram-канал Mash уточняет, что конструкцию на оператора сцены уронил его коллега. В данный момент проводится внутренняя проверка на предмет нарушения правил техники безопасности.