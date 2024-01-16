Россиянка «лечила» 11-летнего сына наркотиками от зубной боли

На Кубани женщина давала 11-летнему сыну наркотик под видом средства от зубной боли. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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Помимо этого, россиянка склоняла ребенка к употреблению запрещенных веществ. Также она давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги.

В суде женщина не признала своей вины. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в срок, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом России.