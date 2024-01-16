Во Владивостоке 10-летняя девочка провалилась под лед, пытаясь достать упавшие ключи

Школьница из Владивостока оказалась подо льдом после того, как пошла с друзьями на прогулку у озера. Об этом сообщает Newsbox24.tv.

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Инцидент произошел в Мингородке. Дети решили покататься на коньках по льду, но у десятилетней девочки не было коньков, поэтому она была в сапогах.

Во время прогулки ребенок уронил ключи на лед и решил пройти за ними. Когда девочка сделала несколько шагов, лед под ней треснул. В результате школьница оказалась в воде.

Брат девочки стал кричать, чтобы привлечь внимание взрослых, но у него это не получилось, поэтому дети своими силами вытащили подругу из воды.