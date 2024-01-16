Губернатор назвал число поврежденных квартир в Воронеже из-за дрона ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трех многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отраженной средствами противовоздушной обороны. RT на русском
Как уточнил глава региона, на базе школы №84 в настоящее время развернут пункт временного размещения для граждан, проживающих в пострадавших квартирах. Парламентская газета
По его словам, жители пострадавших квартир за помощью пока не обращались, остались у родственников. NSN.FM
В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна. Газета.Ru