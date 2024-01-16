Жители Воронежа сообщили о новых взрывах

Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. Официальной информации пока нет.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника.