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Жители Воронежа сообщили о новых взрывах

Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители Воронежа сообщили о новых взрывах
© ТАСС

Очевидцы сообщили минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. Официальной информации пока нет.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника.

Обломки одного из дронов угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, пострадала девочка 2013 года рождения. В городе введен режим ЧС.

В Воронеже ввели режим ЧС

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