$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Губернатор Воронежа подтвердил отражение атаки беспилотников на город

Атаку беспилотных летательных аппаратов на Воронеж устранили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Воронежа подтвердил отражение атаки беспилотников на город
© ТАСС

По предварительной информации, пострадавших нет, однако имеются повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Воронежской области Александра Гусева.

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

По его словам, в результате атаки на балконе в многоквартирном доме возник пожар, но его потушили. Также были выбиты окна в двух многоквартирных домах и ряде частных домов. Оперативные службы уже разбираются с этим.

Происшествия
Горячая новость
2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости