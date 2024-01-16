Губернатор Воронежа подтвердил отражение атаки беспилотников на город
Атаку беспилотных летательных аппаратов на Воронеж устранили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).
По предварительной информации, пострадавших нет, однако имеются повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Воронежской области Александра Гусева.
«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
По его словам, в результате атаки на балконе в многоквартирном доме возник пожар, но его потушили. Также были выбиты окна в двух многоквартирных домах и ряде частных домов. Оперативные службы уже разбираются с этим.
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