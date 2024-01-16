Губернатор Воронежа подтвердил отражение атаки беспилотников на город

По предварительной информации, пострадавших нет, однако имеются повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Воронежской области Александра Гусева.

По его словам, в результате атаки на балконе в многоквартирном доме возник пожар, но его потушили. Также были выбиты окна в двух многоквартирных домах и ряде частных домов. Оперативные службы уже разбираются с этим.