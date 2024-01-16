Ребенок пострадал при атаке украинских беспилотников по Воронежу

В результате попадания фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже медицинская помощь понадобилась ребенку. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев со ссылкой на уточненные данные МЧС.

В ночь на 16 января Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. В результате произошедшего в нескольких домах были выбиты окна, в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе. Позже огонь потушили. По информации Минобороны России, всего средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией региона.