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В Тюмени задержали трех крупных наркокурьеров

Полиция Тюмени задержала 21-летнего молодого человека, подозреваемого в продаже наркотических веществ. В ходе расследования стражи правопорядка задержали двух его сообщников: 22-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. По версии следствия они на протяжении нескольких месяцев являлись оптовыми наркокурьерами, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В Тюмени задержали трех крупных наркокурьеров
© ТАСС

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в арендуемой квартире в региональном центре местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. <…> По версии полиции, на протяжении нескольких месяцев он являлся оптовым наркокурьером. <…> В тот же день в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка вышли на след и задержали двоих сообщников подозреваемого», — написано на сайте ведомства.

В арендуемой квартире у 21-летнего парня полиция изъяла 27 свертков с синтетическим наркотиком, а на постоянном месте жительства нашла еще 500 граммов порошкообразного вещества. Также найдено 50 граммов аналогичного вещества у девушки и четыре свертка у 22-летнего мужчины.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а девушке — домашний арест. Расследование продолжается.

В Тюмени в СНТ «Подмосковье» шесть жителей организовали нарколабораторию. Суммарно их осудили на 66 лет.

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