В Тюмени задержали трех крупных наркокурьеров

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в арендуемой квартире в региональном центре местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. <…> По версии полиции, на протяжении нескольких месяцев он являлся оптовым наркокурьером. <…> В тот же день в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка вышли на след и задержали двоих сообщников подозреваемого», — написано на сайте ведомства.