Рэпер Vacío вышел из спецприёмника

Встречать его приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники, которые принесли тёплых вещей, так как опасались повторного задержания. Адвокат музыканта сообщил, что всё это время его подзащитный правил не нарушал, сотрудникам не грубил, вёл себя достойно.