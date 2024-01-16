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Пожарные приехали к Белому дому из-за ложного вызова

К Белому дому прибыли бригады пожарных и скорой помощи после ложного звонка о пожаре. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Бригады пожарных и скорой помощи прибыли к Белому дому
© Reuters

Американец заявил, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться. Однако, как отметил представитель Секретной службы, пожар в Белом доме был бы немедленно обнаружен.

По словам директора по связям с общественностью пожарной службы округа Колумбия Ноа Грея, государственные чиновники в последние недели все чаще получают аналогичные ложные сообщения о взрывах.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заблудился после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.

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