Бригады пожарных и скорой помощи прибыли к Белому дому

К Белому дому прибыли бригады пожарных и скорой помощи после ложного звонка о пожаре. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американец заявил, что в Белом доме начался пожар, а внутри здания кто-то застрял и не может выбраться. Однако, как отметил представитель Секретной службы, пожар в Белом доме был бы немедленно обнаружен.

По словам директора по связям с общественностью пожарной службы округа Колумбия Ноа Грея, государственные чиновники в последние недели все чаще получают аналогичные ложные сообщения о взрывах.