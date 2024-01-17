Губернатор раскрыл последствия пресечения атаки на Белгород ракетами и беспилотниками

В результате двух атак Украины в отношении Белгорода, которые она предприняла с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, повреждение получил один хозяйственный объект. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

"В двух квартирах одного МКД выбиты окна, поврежден один хозобъект и четыре автомобиля", — написал Гладков.

Ранним утром 17 января Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом работала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.