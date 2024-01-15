Украинского командира приговорили к 25 годам за расстрел гражданского автомобиля

По версии следствия, с 1 по 7 марта 2022 года Олий был на боевой позиции «Эпицентр» в поселке Волонтеровка. В этот период он выполнил приказ командира и расстрелял из автомата автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.