Российский лицей затопило кипятком после аварии

В Орле прорвало трубу с горячей водой в лицее № 40 после аварии в котельной, которую спровоцировал скачок электроэнергии, сообщил в Telegram-канале мэр Юрий Парахин. По его словам, последствия утечки устранят до конца дня. Никто из учителей и школьников не пострадал.

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Сегодня из-за скачка электроэнергии произошел гидроудар на котельной 909 квартала. Он повлек повреждения в системе отопления многоквартирных домов по улицам Кромской, Планерной, Машкарина, Саханской, Чечневой. Среди них — лицей № 40, где прорвало трубу в одном из классов, — написал Пархин.

Глава города подчеркнул, что после ЧП администрация лицея сработала оперативно. В настоящее время класс убран, идет просушка помещения. Учеников второй смены временно перевели на дистанционное обучение. Специалисты ведут аварийные работы в поврежденной котельной.