В Мариинске женщину подозревают в распространении порно из-за видео с сыном

В Кемеровской области в отношении матери возбудили дело о распространении откровенных роликов с ее сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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За некоторое время до инцидента 13-летний мальчик изнасиловал 11-летнего ребенка женщины. Все происходящее было снято на камеру и позже попало в руки матери пострадавшего.