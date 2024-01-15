Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

Еще один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Им оказался 56-летний сотрудник, он сломал ногу во время эвакуации. Lenta.ru
Из-за пожара с территории склада были оперативно эвакуированы 350 человек. RT на русском
Ранее сообщалось, что горячая линия Wildberries продолжает работать и искать сотрудников, с которыми не удается установить связь после пожара на складе. News.ru
Компания также напоминает, что 15 января начнет первые выплаты компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Ранее онлайн-ретейлер указывал, что размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января. ТАСС