В Москве задержали мошенников, похитивших детское питание на 100 млн рублей

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании мошенников, похитивших у крупной торговой сети в Москве детское питание, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, для мошенничества использовались подарочные карты ритейлера. Сотрудница головного офиса крупной торговой сети активировала их и увеличивала баланс, без внесения денежных средств. Сообщники женщины оплачивали с помощью этих карт смесь для детского питания, а затем реализовывали её по своим каналам.

Волк отметила, что нанесённый компании ущерб составил более 100 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, мошенники находятся под подпиской о невыезде.