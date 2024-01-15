Число преступлений в Москве снизилось на 2,4% в 2023 году

В 2023 году в Москве было зарегистрировано 133 тыс. 650 преступлений, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«За 12 месяцев 2023 года в Москве совершено 133 тыс. 650 преступлений (минус 2,4%). По округам Москвы: ЦАО – 15 тыс. 839 (минус 15,2%); ЮВАО – 15 тыс. 839 (плюс 3,5%); ВАО – 15 тыс. 366 (минус 2,8%); САО – 14 тыс. 335 (плюс 5%); СВАО – 14 тыс. 132 (плюс 1,6%); ЮАО – 12 тыс. 987 (минус 0,8%); ЗАО – 12 тыс. 577 (0%); ЮЗАО – 11 тыс. 227 (минус 0,3%); СЗАО – 10 тыс. 868 (минус 3%); Новая Москва – 5 тыс. 519 (минус 7,7%); Зеленоград – 3 тыс. 253 (минус 8,1%)», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за указанный период в Москве было совершено 1 тыс. 65 (минус 30,7%) грабежей, 172 хулиганства (минус 16,5%), 49 тыс. 38 (плюс 25,2%) мошенничеств; 279 (минус 25,4%) разбойных нападений, 44 тыс. 442 (минус 22%) кражи, в числе которых 279 (минус 24,4%) из квартир, 380 (минус 32,5%) краж автомобилей, 314 (минус 32%) вымогательств.