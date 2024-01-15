ФСБ задержала жительницу Ижевска по обвинению в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Удмуртии выявили и задержали участницу одной из запрещенных украинских военизированных террористических организации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Удмуртии был задержан 33-летний мужчина, который также был членом террористической организации и, по версии следствия, готовил теракт. Он собирался взорвать главного конструктора одного из заводов по производству беспилотников в Ижевске.