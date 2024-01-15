Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах

Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает устанавливать связь еще с 12 сотрудниками склада, который сгорел в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы компании.

"Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Никто из исполнителей склада пропавшим не числится", - говорится в сообщении.

Компания также напоминает, что 15 января начнет первые выплаты компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Ранее онлайн-ретейлер указывал, что размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.