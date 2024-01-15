В небе над Японией заметили огненный шар

В Японии пользователи социальных сетей сообщили о появлении в небе яркого "огненного шара". Его можно было наблюдать утром в понедельник из различных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях страны, пишет РИА Новости.

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В числе первых о явлении проинформировал один из кураторов краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии. На своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) он опубликовал запись с камер видеонаблюдения, установленных на его доме. На кадрах можно увидеть, как яркий огненный шар стремительно перерезает небосвод.

Как предположил Фудзии, скорость болида составила 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

"Также сообщалось, что в некоторых районах слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита", - отметил куратор музея.