Самолет авиакомпании "Ямал" вынуждено сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс в Салехард, совершил вынужденную посадку в ночь на понедельник в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительной информации, вчера около полуночи ме

стного времени воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) - Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина. На борту самолета находились 44 пассажира и 4 члена экипажа", - говорится в сообщении.