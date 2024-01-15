Бастрыкин: блогер Лерчек с мужем погасили долг перед государством

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

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«Они (Чекалины — прим. URA.RU) признали вину в уклонении от уплаты налогов, в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости. Расследование обстоятельств легализации имущества, которое они получили преступным путем, продолжается.

Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено, об этом ранее сообщил ее адвокат. С нее также сняли все ограничения.