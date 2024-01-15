СК: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт

СК: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил ещё один теракт
Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец заявил, что житель Рязанской области Руслан Сидики, который был ранее отправлен в СИЗО по делу о подрыве железнодорожных путей и за попытку совершить нападение на военный аэродром Дягилево, намеревался провести ещё один террористический акт в декабре 2023 года.
Как рассказал представитель ведомства в беседе с ТАСС, мужчина всё так же по заданию украинской военной разведки должен был устроить взрыв в районе Дашки в Рязани.
«Было установлено, что уже после теракта на железной дороге (в Рязанской области. — RT) Сидики готовился в декабре 2023 года совершить ещё один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что все компоненты, использованные арестованным для изготовления взрывных устройств, были обнаружены и изъяты.
2 декабря сообщалось, что жителя Рязанской области, которого подозревают в совершении террористического акта на железной дороге, повлёкшего за собой схождение грузового поезда с рельсов, арестовали в Москве.