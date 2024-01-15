Wildberries не может найти 16 сотрудников сгоревшего склада

В Wildberries продолжают поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара 13 января, сообщает в Telegram-канале пресс-служба компании. Ранее речь шла о поиске 49 работников.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что представители компании отправились к этим сотрудникам домой и остаются на связи с их родственниками. При этом поиски осложняются отсутствием у многих мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе во время эвакуации.

Ранее сообщалось, что компания пытается отыскать 49 работников. Отмечалось, что у желающих связаться с родственниками, которые могли находиться на складе в Шушарах, есть возможность позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 775-55-57. В Wildberries отметили, что сотрудники уже приняли 101 звонок. Также в WB подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы помочь близким находившихся на складе.