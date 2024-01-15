МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе 13 января. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что 49 сотрудников сгоревшего в Шушарах склада не вышли на связь, представители компании остаются на связи с их близкими.