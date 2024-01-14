Wildberries не смог связаться с 49 сотрудниками сгоревшего в Петербурге склада

"Сейчас нам важнее всего убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек", - говорится в сообщении.