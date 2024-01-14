В Москве задержали блогеров, бегавших по крышам поездов в метро
Столичная прокуратура совместно с коллегами надзорного ведомства Московского метрополитена устанавливает всех фигурантов, которые нарушили требования транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«20-летний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили <…> нарушения <…>, после чего опубликовали видео в сети», — отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, фигуранты бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки, били ногами проходящие составы и инсценировали драку. На видео, опубликованном прокуратурой, молодой человек из Ростова признался, что хотел «снимать видеоролики развлекательные». Своего знакомого, с которым они снимали видео, он назвал «блогером».
Также на контроле в надзорном ведомстве находятся результаты процессуальной проверки, которая проводится по фактам нарушений. В прокуратуре заверили, что хулиганство и пренебрежение требованиями транспортной безопасности не останутся без правовой оценки.
В прокуратуре обратили внимание, что 16-летний москвич, который принимал участие в съемке противоправных роликов, уже установлен и доставлен в полицию.