В Москве задержали блогеров, бегавших по крышам поездов в метро

Столичная прокуратура совместно с коллегами надзорного ведомства Московского метрополитена устанавливает всех фигурантов, которые нарушили требования транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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«20-летний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили <…> нарушения <…>, после чего опубликовали видео в сети», — отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, фигуранты бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки, били ногами проходящие составы и инсценировали драку. На видео, опубликованном прокуратурой, молодой человек из Ростова признался, что хотел «снимать видеоролики развлекательные». Своего знакомого, с которым они снимали видео, он назвал «блогером».

Также на контроле в надзорном ведомстве находятся результаты процессуальной проверки, которая проводится по фактам нарушений. В прокуратуре заверили, что хулиганство и пренебрежение требованиями транспортной безопасности не останутся без правовой оценки.