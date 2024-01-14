Семилетний мальчик поджег ТРЦ в Киеве

"Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).