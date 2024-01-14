В Чечне мужчина зарезал муллу на глазах у ребенка

В Чечне неизвестный злоумышленник на глазах маленького ребенка зарезал муллу. Свои действия убийца снимал на камеру, пишет «Комсомольская правда. Северный Кавказ».

Инцидент произошел в селе Воскресеновское в Шелковском районе Чечни в воскресенье, 14 января.

На кадрах видео мужчина заходит во двор дома, подходит к машине, в которой сидит священнослужитель. Мулла выходит из автомобиля, идет с гостем к воротам, вежливо и спокойно разговаривает с ним. Их сопровождает маленький ребенок.

Внезапно спокойный разговор заканчивается — гость сбивает священнослужителя с ног, валит на землю, наносит ему 10 ударов ножом, выбегает из ворот, садится в Infinity и уезжает.

По предварительным данным, причиной нападения на Абдурахима Гакаева стала кровная месть.