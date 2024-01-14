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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, передает ТАСС.

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
© Lenta.ru

Сейчас в Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Других подробностей о происшествии издание не привело.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась примерно полчаса.

13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

В начале 2024 года на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.

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