В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, передает ТАСС.

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Сейчас в Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Других подробностей о происшествии издание не привело.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась примерно полчаса.

13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.