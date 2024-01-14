Оползень на шахте в Танзании унес жизни 21 сотрудника

По меньшей мере 21 сотрудник погиб во время схода оползня на шахте на севере Танзании, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан. По словам главы государства, трагедия случилась в регионе Симию. Уточняется, что количество погибших предварительное.

С большой печалью я получила сообщения о смерти более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита <...> в регионе Симию, — сообщила Хассан.

Президент уточнила, что спасательные службы совместно с местными властями ведут поиск погибших. Тела шахтеров могут до сих пор находиться под завалами. Информация о выживших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что на угольной шахте в китайском городе Пиндиншань произошла авария. В результате происшествия восемь человек числятся пропавшими без вести, еще столько же погибли.