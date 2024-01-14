Wildberries не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Специалисты Wildberries составляют перечень сотрудников сгоревшего склада в Шушарах в Санкт-Петербурге. В настоящее время удалось найти почти всех, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Ранее в воскресенье компания открыла горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах.

В Wildberries пояснили, что пока не удалось связаться с 54 сотрудниками. Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается.

В компании отметили, что сотрудники, которые пока не отозвались, оставили на складе личные вещи, включая мобильные телефоны, с тем, чтобы быстро и безопасно покинуть горящее здание.

Напомним, что пожар начался рано утром в субботу, 13 января. Площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, затем разрослась до 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг, затем его подняли до высшего, пятого.