Россияне избили не пустившего их с пивом в салон водителя маршрутки

В Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон. Об этом сообщается в Томска».

По сведениям издания, россиянин потребовал от двух пьяных молодых людей выбросить бутылки, прежде чем садиться в автобус. В ответ они напали на него с кулаками и бутылками.

На появившихся в сети кадрах с места происшествия видно, что маршрутный автобус стоит на дороге с открытой пассажирской дверью. Рядом с ним происходит потасовка между тремя мужчинами. Один из них начал избивать другого, а затем поднял с земли предмет, похожий на кусок льда. Другой мужчина пытался разнять участников стычки.

Водитель сумел вернуться в кабину и продолжить путь. Двое нападавших остались на улице. Информации о состоянии мужчины не поступало.