СК опубликовал видео с места сгоревшего склада Wildberries в Петербурге

СК РФ опубликовал в своем официальном Telegram-канале видео с места пожара на складе Wildberries на юге Петербурга.

На кадрах представлены бесформенные руины, куски оплавленного металла, остатки бетонных конструкций, ящики с неизвестным содержимым. Над развалинами все еще поднимается дым.

Кроме того, в ролике показана работа специалистов СК. Они тщательно изучают руины, собирают необходимые для расследования данные.

Напомним, мощный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошел утром 13 января. Пламя охватило 70 тыс. кв. метров, нанесло ущерб примерно на 11 млрд рублей.

В момент пожара на складе находилось от 1200 до 1600 человек, все они были эвакуированы. Данных о погибших пока нет. Вместе с тем, ведется розыск трех пропавших без вести сотрудников склада.