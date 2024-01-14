В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой
Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение.
Об этом сообщает Министерство образования Ставропольского края.
«Ученик выбыл из МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя в образовательную организацию в другой город», — говорится в сообщении.
Ранее Октябрьский районный суд города Ижевска огласил приговор в отношении директора частного охранного предприятия «Щит», сотрудник которого работал в школе, где произошла стрельба. Мужчину приговорили к трём годам условно.