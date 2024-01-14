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В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой

Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение.

В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой
© РИА Новости

Об этом сообщает Министерство образования Ставропольского края.

«Ученик выбыл из МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя в образовательную организацию в другой город», — говорится в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд города Ижевска огласил приговор в отношении директора частного охранного предприятия «Щит», сотрудник которого работал в школе, где произошла стрельба. Мужчину приговорили к трём годам условно.

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