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Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали

Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы арестовал пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.

Бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров арестовали
© РИА Новости

Об этом сообщили в суде.

Пранкеры выкладывали в Интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку.

«Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, Владиславу Белокопытову — на десять суток», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали.

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