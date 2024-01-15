Бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров арестовали

Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали
Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы арестовал пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.
Об этом сообщили в суде.
Пранкеры выкладывали в Интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку.
«Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, Владиславу Белокопытову — на десять суток», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали.