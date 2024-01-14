Виновным в возникновении сильного пожара на складе крупного маркетплейса Wildberries грозит до 4 лет колонии. Об этом пишет ТАСС.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу пояснили, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Максимальное наказание по этой статье — четыре года колонии.

В ведомстве отметили, что пожар произошел «в результате злoупотребления полномочиями неустановленными лицами», выпoлняющими управленческие функции, связанные с сoблюдением правил противопожарной безопасности на складе маркетплейса.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, проводит необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, уточнили в управлении.