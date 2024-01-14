Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Петербурге
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге.
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
В настоящий момент специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
После этого Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара.