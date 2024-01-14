Двухлетнего мальчика нашли мертвым в квартире в Новой Москве

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств смерти малолетнего. Предварительно, со слов женщины 1988 г.р., утром 14 января в квартире жилого дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 г. р. на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни, — говорится в сообщении.