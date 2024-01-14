Россиянка обманула желавшего отдохнуть с ней на Мальдивах пенсионера

Пенсионер отдал 2,4 млн молодой знакомой ради совместного тура на Мальдивы, и та исчезла
73-летний житель Пушкино познакомился с 38-летней женщиной и отдал ей 2,4 млн рублей, надеясь вместе отдохнуть на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным Telegram-канала, пенсионер решился отправиться в путешествие с молодой знакомой, которая рассказала ему о друзьях, занимающихся организацией туров. Он передал своей новой подруге сбережения, но та как будто забыла про данные ему обязательства.
Когда мужчина связался с ней, мошенница заявила, что деньги забрали грабители, но в полицию идти отказалась, а после и вовсе перестал отвечать на его звонки. В итоге пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию, аферистку разыскивают.
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