Россиянка обманула желавшего отдохнуть с ней на Мальдивах пенсионера

73-летний житель Пушкино познакомился с 38-летней женщиной и отдал ей 2,4 млн рублей, надеясь вместе отдохнуть на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным Telegram-канала, пенсионер решился отправиться в путешествие с молодой знакомой, которая рассказала ему о друзьях, занимающихся организацией туров. Он передал своей новой подруге сбережения, но та как будто забыла про данные ему обязательства.