Двое школьников забросали снегом Вечный огонь в ХМАО

В ХМАО двое школьников забросали Вечный огонь петардами и снегом. Видеоролик инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах ролика дети 9 и 13 лет кидают в огонь петарды, бросают снег. Кроме того, школьники лезут руками в огонь, предположительно с тем, чтобы перекрыть поток газа.

Перед тем, как покинуть памятник, старший ударил ногой звезду на монументе, из которой выходит пламя.

«Очень странное поведение и неуважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — отметил автор ролика.