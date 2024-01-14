В детском саду Казани при загадочных обстоятельствах погибла девочка

В Казани при неустановленных обстоятельствах скончалась двухлетняя девочка
Ребёнок потерял сознание во время игры, упал и умер. До этого девочка почти месяц лечилась от ОРВИ. Причина смерти пока не установлена, сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в детском саду №315 на улице Октябрьской в минувшую пятницу. Двухлетней девочке стало плохо днем, во время игры со сверстниками. Ребенок внезапно упал на пол и закрыл глаза. Воспитатели вызвали скорую, приехавшая бригада выяснила, что смерть наступила около часа назад.
С 21 декабря по 10 января девочка лечилась дома от ОРВИ, а после праздников пошла в детсад.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Полиция проверяет, как быстро медики приехали на вызов и когда воспитатели вызвали скорую. Виновным может грозить три года колонии.