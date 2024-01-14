Сотрудник Wildberries рассказал об ужасе при эвакуации с горящего склада

«Было очень страшно. Ворота между блоками закрыли. У нас склад разделен на два блока внутри, эвакуация происходит через ворота, в которые фуры задом сдают. Через эти шлюзы, которых в одном блоке больше 20, и происходит эвакуация. Все сотрудники эвакуировались через них. Самое страшное было в очаге, он был в мезонине. Благо, мы с крепкими мужчинами смогли организовать народ», — рассказал Николай в разговоре с «Газетой.ру».