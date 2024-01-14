Названа новая версия причины пожара на складе в Петербурге

Возгорание на складе Wildberries в Шушерах под Санкт-Петербургом могло произойти из-за неполадок в лифте, предположил сотрудник маркетплейса по имени Александр. Об этом пишет Ura.ru.

Мужчина отметил, что версия поджога представляется ему сомнительной. Он уточнил, что в отсеке, который загорелся, на мезонине есть специальный лифт для подъема сеток с товаром.

Когда он поднимался в очередной раз, «заискрился, искра попала на товар, и вот зажгла. И там еще газом в районе пяти утра пахло», пояснил сотрудник.