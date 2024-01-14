На Урале сотрудник похоронного бюро под видом сантехника обворовывал пенсионерок

В Екатеринбурге полицейские задержали сотрудника бюро ритуальных услуг, который под видом сантехника совершил десятки краж у пенсионерок. Об этом сообщает "Е1".

36-летний екатеринбуржец приходил к пенсионеркам под видом сотрудника ЖЭУ, он заявлял пожилым женщинам, что те топят соседей, потом просил показать ветеранское удостоверение и обращал внимание на то, откуда женщины его доставали.

После этого лжесантехник вручал им плоскогубцы и велел держать трубу, чтобы якобы не сорвало кран. Пока пенсионерки помогали "сотруднику" ЖЭУ, он забирался в их тайники и забирал все деньги.

От действий злоумышленника пострадали как минимум 10 жительниц Екатеринбурга, они лишились трех миллионов рублей.